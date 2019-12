Vor Tagungszentrum im niedersächsischen Stade : Paar findet ausgesetztes Baby und rettet es wohl vor dem Tod

Stade Ein ausgesetztes Baby ist in Stade am Wochenende gefunden worden. Das Kind wurde auf die Intensivstation gebracht. Wenn der Säugling nicht gefunden worden wäre, hätte es nicht überlebt.

Ein Paar hat im niedersächsischen Stade ein in der Nähe eines Kultur- und Tagungszentrums ausgesetztes Baby gefunden und dem Mädchen so wahrscheinlich das Leben gerettet. Die beiden hörten am Freitagabend das Geschrei des Säuglings, als sie ihr Auto auf einem Parkplatz abstellten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie fanden das Neugeborene demnach auf einer Grünfläche und alarmierten die Rettungskräfte.