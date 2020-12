OVG-Entscheidung : Tesla muss Wald-Abholzung wieder stoppen

Grünheide/Frankfurt (Oder) Der Streit um die Tesla-Baustelle geht weiter. Umweltverbände hatten Beschwerde gegen die Abholzung beim beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt. Das verhängte einen Rodungsstopp.

Das Tauziehen um die Rodung von Wald auf dem Gelände der Fabrik von US-Elektroautohersteller Tesla vor Gericht geht weiter. Der US-Elektroautobauer Tesla darf auf seiner Baustelle in Grünheide bei Berlin per Gerichtsbeschluss vorerst doch nicht weiter Wald abholzen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) verhängte am Donnerstag einen vorläufigen Rodungsstopp. (OVG 11 S 127/20)