In Polizeizelle verbrannt: Ermittlungsverfahren im Todesfall Oury Jalloh wird nicht wieder aufgerollt

Naumburg Der Asylbewerber war 2005 verbrannt in einer Zelle des Polizeireviers Dessau gefunden worden, an Händen und Füßen gefesselt. Hinterbliebene sprechen von Mord, der Generalstaatsanwalt wies die Beschwerde nun aber ab.

Im Fall des in einer Polizeizelle durch ein Feuer umgekommenen Asylbewerbers Oury Jalloh wird das Ermittlungsverfahren nicht wieder aufgenommen. In der Gesamtschau aller Gutachten und der mehr als 120 Zeugenaussagen könne "eine eigenhändige Entzündung der Matratze durch Oury Jalloh nicht ausgeschlossen werden", erklärte der Generalstaatsanwalt des Landes Sachsen-Anhalt, Jürgen Konrad, am Donnerstag in Naumburg. Die Generalstaatsanwaltschaft wies damit eine Beschwerde von Hinterbliebenen des Toten gegen die Einstellung des Ermittlungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft Halle ab.