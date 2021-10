Umstrittene Ostseepipeline : Nord Stream 2 wird mit Gas befüllt

Molchstation, Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2 (Archivfoto). Foto: dpa/Jens Büttner

Lubmin In die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2 ist das erste Gas gefüllt worden. Der eigentliche Gastransport steht allerdings noch aus.

Am Montag habe die Befüllung des ersten Strangs begonnen, teilte die Nord Stream 2 AG mit. Die Erstbefüllung sei notwendig, bevor der Gastransport beginnen könne. Zum geplanten Zeitpunkt der eigentlichen Inbetriebnahme machte die Nord Stream 2 AG keine Angaben. Experten rechnen damit, dass noch im Oktober Gas durch die neue Pipeline geliefert werden könnte. Noch in diesem Jahr will Gazprom 5,6 Milliarden Kubikmeter Gas durch Nord Stream 2 pumpen.