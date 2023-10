Schwere Ostsee-Sturmflut im Norden Erste Uferbereiche und Straßen an der Ostseeküste überschwemmt

Die Sturmflut an der Ostsee soll am Freitagabend ihren Höhepunkt erreichen. Darauf müssen sich die Ostseeküstenregionen in Deutschland sowie in Teilen Dänemarks und Schwedens einstellen. Eine schwere Sturmflut erwartet Schleswig-Holstein. An der gesamten schleswig-holsteinischen Küste werde der Wasserstand 1,50 Meter oder mehr über das mittlere Hochwasser steigen, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie in Rostock. Hotspot werde die Flensburger Förde sein. Dort könnte das Wasser auf 2,00 Meter über dem mittleren Hochwasser steigen. Weiter südlich und östlich werden die Wasserstände niedriger liegen, sagte die Sprecherin. In Mecklenburg-Vorpommern werde die Flut allenfalls nahe der Lübecker Bucht das Niveau einer schweren Sturmflut erreichen.