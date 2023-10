Etwa 30 000 Sandsäcke im Kreis Schleswig-Flensburg verteilt Sturmflut an der Ostsee

Die Feuerwehr sprach am Freitagnachmittag von rund 110 Einsätzen in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön sowie in Kiel. Neben Kiel mit 36 Einsätzen gab es Schwerpunkte in der Schleiregion, in Eckernförde und Damp, wo eine Rehaklinik mit Sandsäcken gegen das steigende Wasser gesichert wurde. „Es sind schon viele Leute, die wegen Sandsäcken anfragen“, sagte ein Sprecher. Die Kiellinie und weitere Straßen in der Landeshauptstadt wurden aus Sicherheitsgründen gesperrt.