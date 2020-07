Durch warme Winter : Quallen in diesem Jahr größer und früher in der Ostsee als üblich

Quallen in diesem Jahr größer und früher in der Ostsee als üblich

Kiel 2020 ist ein Quallenjahr, sagt die biologische Ozeanographin Cornelia Jaspers. Drei verschiedene Quallenarten fühlen sich derzeit in der Ostsee wohl. Salzreiches Wasser und warme Winter machen es möglich.

Sie haben sich in diesem Jahr in großen Mengen viel früher als sonst in der Ostsee ausgebreitet und sie sind besonders groß: Quallen. „Dies ist ein sehr gutes Quallenjahr“, sagte die biologische Ozeanographin Cornelia Jaspers der Deutschen Presse-Agentur. „Vor drei Wochen haben wir speziell in der Eckernförder Bucht ein sehr dichtes Aufkommen an Ohrenquallen, vereinzelten Feuerquallen und eingeschleppten Rippenquallen beobachtet.“ Letztere tauchten hier normalerweise im Spätsommer auf, in diesem Jahr aber schon im Mai.