In gestohlenem Boot : Mann treibt tagelang auf der Ostsee vor Rügen

In gestohlenem Boot

Ein Strandabschnitt auf der Insel Rügen an der Ostsee (Symbolfoto). Foto: dpa/Jens Büttner

Rostock In einem gestohlenem Boot ist ein Mann tagelang auf der Ostsee vor Rügen umher getrieben. Weil Rettungsmittel an Bord fehlten, konnte der 34-Jährige nicht auf sich aufmerksam machen.

Der 34-Jährige wurde von einem unter zyprischer Flagge fahrenden Motorschiff etwa 17 Kilometer nordwestlich von Arkona aufgenommen, wie die Bundespolizeiinspektion See Warnemünde in Rostock am Freitag mitteilte.