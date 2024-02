Auch in NRW Polizei fahndet nach Tatverdächtigen nach mutmaßlicher Entführung

Nach der mutmaßlichen Entführung eines Mannes in Osnabrück fahndet die Polizei derzeit an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen nach Tatverdächtigen auf der Flucht. Die Polizei in Osnabrück ruft Verkehrsteilnehmer dazu auf, keine Anhalter mitzunehmen. Laut Mitteilung von Freitag hatten am Morgen mehrere Unbekannte laut Zeugenaussagen einen Mann gewaltsam in einen Transporter gezogen.