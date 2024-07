Anruf von falschem Polizisten Aufmerksamer Taxifahrer bewahrt Seniorin vor Betrug

Ein Taxifahrer hat in Osnabrück eine Seniorin vor einem Betrug bewahrt und so den Verlust von Tausenden Euro verhindert. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 80-Jährige einen Anruf von einem falschen Polizisten erhalten. Der Betrüger behauptete, die Tochter der Frau hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Damit die Tochter nicht ins Gefängnis komme, müsse eine hohe fünfstellige Summe Bargeld gezahlt werden. „Unter Schock stieg die Seniorin in ein Taxi und fuhr nach Osnabrück“, teilte die Polizei weiter mit. Dort hob sie die geforderte Summe ab und stieg zurück ins Taxi.