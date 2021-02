Osnabrück : 62-Jähriger sucht seit drei Wochen geparktes Auto und Parkhaus

Autos in einem Parkhaus (Symbolbild). Foto: dpa/Boris Roessler

Osnabrück Bei einem zumindest ist sich der Suchende sicher: Das Parkhaus befindet sich in der Osnabrücker Innenstadt. Aber da kommen 15 verschiedene in Frage und bislang hat die Suche nach seinem Auto noch keine Früchte getragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Mann aus der Grafschaft Bentheim (Niedersachsen) hat Anfang Februar sein Auto in einem Osnabrücker Parkhaus abgestellt und es seitdem nicht mehr wiedergefunden. „Ich weiß gar nicht, wie oft wir schon in Osnabrück waren und danach gesucht haben“, sagte am Mittwoch seine Tochter. Ein Parkticket mit dem Namen der Garage gibt es nicht - die Schranke war auf und der Parkscheinautomat funktionierte laut Tochter nicht.

Ihr 62 Jahre alter Vater sei wegen eines Termins am 3. Februar nach Osnabrück gefahren, habe in aller Eile ein Parkhaus in der Innenstadt gesucht, sei hineingefahren - und habe sich hinterher nicht mehr erinnern können, wo das Parkhaus war, sagte sie. Er fuhr dann mit dem Zug in die etwa 60 Kilometer entfernte Kleinstadt zurück. Zuerst hatte die „Neue Osnabrücker Zeitung“ über den Fall berichtet.

In den inzwischen vergangenen drei Wochen haben Vater und Tochter viele Parkhäuser in Osnabrück abgeklappert. Im betreffenden Bereich kommen mindestens 15 Parkhäuser und Tiefgaragen in Betracht.

Auch die Osnabrücker Parkstätten Betriebsgesellschaft (OPG), eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke, wurde von der Familie angefragt. „Unsere Mitarbeiter halten Ausschau nach dem Wagen“, sagte Stadtwerke-Sprecher Marco Hörmeyer - bislang aber ohne Erfolg.

(felt/dpa)