Versicherer schätzen : Bis zu 700 Millionen Euro Schaden durch Orkan "Sabine"

München Der finanzielle Schaden, den Orkan „Sabine“ in den vergangenen Tagen angerichtet hat, sind deutlich geringer als etwa bei Orkan „Kyrill“ im Jahr 2007. Das liegt Experten zufolge auch am rechtzeitigen Einstellen von Flug- und Bahnverkehr.

Die deutschen Versicherer müssen für die Folgen des Orkans "Sabine" nach Expertenschätzungen mit mehr als einer halben Milliarde Euro geradestehen. Der Versicherungsmakler Aon geht von einem versicherten Schaden von bis zu 700 Millionen Euro aus, wie er am Dienstag mitteilte. Aon lobte ausdrücklich die rechtzeitige Einstellung des Eisenbahn- und großer Teile des Luftverkehrs sowie des Fährbetriebs an den Küsten in Deutschland. "Diese Maßnahmen könnten dazu beigetragen haben, dass die Schäden nicht deutlich höher ausgefallen sind."