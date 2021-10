Sturmtief „Ignaz“ über Deutschland : Verletzter in Niedersachsen – in Norddeutschland drohen „kurzlebige Tornados“

Verletzter in Niedersachsen – in Norddeutschland drohen „kurzlebige Tornados“

Offenbach Sturmtief „Ignatz“ sorgt auch im Rest Deutschlands für allerhand Probleme. Im niedersächsischen Delmenhorst wurde ein Mann von einem Ast getoffen. Der Deutsche Wetterdienst warnt für die Nordhälfte Deutschlands außerdem vor Gewittern und „kurzlebigen Tornados“

Das Sturmtief „Ignatz“ hat am frühen Donnerstagmorgen seinen Zug über Deutschland begonnen. Der erste kräftige Herbststurm des Jahres brachte vielerorts heftige Böen mit sich, teils auch Gewitter und Regen. Im Laufe des Donnerstags rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einem Streifen über die Mitte bis in den Osten und Nordosten Deutschlands mit schweren Sturmböen und teilweise orkanartigen Böen von bis zu 105 Kilometern pro Stunde. Im Bergland könne es sogar Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern geben.