Mit Verzögerung gestartet Was bringt das neue Online-Register zu Organspenden?

Organspenden können Leben retten. Doch Jahr für Jahr stehen Tausende Schwerkranke in Deutschland auf Wartelisten, um eine Niere oder ein neues Herz zu erhalten. Dabei ist laut Umfragen eine große Mehrheit der Menschen grundsätzlich positiv zum Thema Organspende nach dem Tod eingestellt. Nur eine konkrete Entscheidung – ob dafür oder dagegen – schieben viele immer wieder auf oder halten sie nicht schriftlich fest. An diesem Montag soll mit einiger Verspätung ein zentrales Register an den Start gehen, das auch eine digitale Möglichkeit anbietet.