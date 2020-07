Großfahndung im Schwarzwald : Polizisten entwaffnet – 31-Jähriger weiter auf der Flucht

Polizisten eines SEK sitzen in einem Hubschrauber. Damit sucht man den Flüchtigen. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Oppenau Alarm in Oppenau im Schwarzwald: Ein bewaffneter Mann hat am Sonntag Polizisten bedroht und ihnen die Waffen abgenommen. Anschließend flüchtete der 31-Jährige in einen Wald und wird seither mit einem Großaufgebot gesucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 31-Jährige, der Polizisten in Oppenau im Schwarzwald bedroht und ihnen ihre Waffen abgenommen hat, ist am Montagmorgen weiter auf der Flucht. Ab dem Morgen werde man nach dem Mann noch einmal mit verstärkten Kräften fahnden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Bereits in der Nacht zu Montag hatte die Polizei mit einem Großaufgebot gesucht.

„Bleiben Sie möglichst zu Hause und nehmen Sie keine Anhalter mit“, sagte die Sprecherin weiter. Es könne derzeit nicht genau beurteilt werden, welche Gefahr von dem Mann ausgeht, hieß es. „Die Möglichkeit besteht, dass wir Straßen sperren werden, wenn es die Situation erfordert.“

Der Polizei war am Sonntagvormittag gemeldet worden, dass sich an einer Hütte ein verdächtiger Mann aufhalte. Als Beamte ihn dort antrafen, stellten sie den Angaben zufolge fest, dass er mit Pfeilen und Bogen, einem Messer und einer Pistole bewaffnet ist. Auf bisher nicht geklärte Art und Weise sei es dem Mann dann gelungen, die Polizisten massiv zu bedrohen und zu entwaffnen, bevor er die Flucht ergriff, hieß es.

Neben Spezialkräften waren bei der ersten Suche nach dem Mann auch Hubschrauber im Einsatz. Die Polizei sperrte Straßen. Der 31-jährige Deutsche ist den Angaben zufolge ohne festen Wohnsitz und schon mehrfach mit der Polizei in Konflikt geraten, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

(kron/felt/dpa)