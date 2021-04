Opfer aus Köln und Krefeld : Prozess wegen tödlicher Messerattacke in Dresden hat begonnen

Dresden Ein 21-jähriger Islamist muss sich ab Montag am Oberlandesgericht Dresden für einen Messerangriff auf zwei Männer aus NRW verantworten. Einer von ihnen ist dabei getötet worden, der andere wurde schwer verletzt.

Sechs Monate nach dem tödlichen Messerangriff auf zwei Touristen in Dresden hat am Montag der Prozess gegen den Tatverdächtigen am Oberlandesgericht (OLG) Dresden begonnen. Der 21-Jährige habe die Männer für ein homosexuelles Paar gehalten und sie für aus seiner Sicht „schwere Sünde“ mit dem Tode bestrafen wollen, sagte ein Vertreter der Bundesanwaltschaft zum Auftakt vor dem Staatsschutzsenat. Sie wirft dem radikalen Islamisten aus Syrien Mord, versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Laut Anklage hat der junge Mann seit Jahren einen Anschlag in Deutschland geplant, das aber wegen einer Inhaftierung nicht umsetzen können.