Dumm gelaufen : Online-Betrüger schickt E-Mail an die Polizei

Online-Betrüger schickt E-Mail an die Polizei

Kaiserslautern Der Computer der Polizei sei gehackt und ein Sexvideo mit der Webcam aufgezeichnet worden: Das behauptet zumindest die elektronische Nachricht. Der Mail-Absender wird nun ermittelt.

Online-Betrüger verschicken ihre E-Mails oft massenhaft und ohne die Adressaten zu überprüfen. Dieses Mal ist einer der Empfänger die Polizei in Kaiserslautern gewesen, es wurde Geld verlangt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, forderte der Betrüger, mehrere Hundert Euro in Bitcoins an ein Online-Konto zu senden.