Nach Corona-Quarantäne bei „Stern TV“ : Comedian Oliver Pocher erklärt seinen Instagram-Feldzug gegen Influencer

Comedian und Moderator Oliver Pocher. Foto: dpa/Karlheinz Schindler

Köln Oliver Pocher und seine Frau Amira hatten sich mit dem Coronavirus infiziert und mussten zwei Wochen in Quarantäne. In der Zeit nahm es Oliver Pocher gegen zahlreiche Instagram-Influencer auf. Jetzt hat er bei „Stern TV“ Tacheles geredet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Oliver Pocher hatte in den vergangenen zwei Wochen eine Menge Zeit. Der Comedian und Moderator hatte sich bei seiner Frau Amira mit Covid-19 angesteckt und musste sich in häusliche Quarantäne begeben.

Die Zeit nutzte Pocher vor allem aus, um sich über die Influencer lustig zu machen und aufzuregen. Das brachte ihm auf Instagram eine Menge neuer Follower und Lob ein, aber auf der anderen Seite auch viel Kritik von eben jenen Influencern, die auch in der Corona-Krise Geld verdienen möchten. Der Konflikt schaukelte sich hoch, was für viele Follower auf Instagram zur abendlichen Unterhaltung wurde, artete komplett aus. Am Mittwochabend nahmen die genesenen Pochers im „Stern TV“-Studio Platz und schilderten ihre Sicht auf die Dinge, vor allem bei dem Zwist mit den Social-Media-Stars.

In den zwei Wochen zuhause verging kein Tag, an dem sich Pocher nicht zu den Machenschaften der Influencerszene äußerte. „Bewaffnet“ mit seinem riesigen Ipad zeigte Pocher, was die Werbenden so treiben.

Die Ex-Dschungelkönigin Jenny Frankenhauser ging beispielsweise ins Nagelsstudio. Und Pocher pflückte sie auseinander: „Wo soll man momentan nicht hingehen, wie viel Meter soll man Abstand halten? Wo geht Jenny Frankenhauser vor vier Stunden hin? Zum Friseur!!!“

Ex-„Bachelorette“-Teilnehmer Johannes Haller fuhr mit dem Auto von Deutschland nach Ibiza, angekommen in Barcelona hörte er erstmal „Olé, wir fahrn in den Puff nach Barcelona“. Und wurde natürlich auch von Pocher angegangen. Was Pocher wohl nicht wusste: Haller blieb trotz Ausgangssperre gar nichts anderes übrig, als mit dem Auto nach Ibiza zu fahren, wo er wohnt. Laut eigener Angabe hat Haller gar keinen Wohnsitz in Deutschland mehr.

Auch die Instagram-Familie Harrison hatte sich Pocher ausgesucht: „Die kommen gerade aus dem Dubai-Urlaub und stellen sich einen Tag später hin und sagen: Bleibt zuhause. Was ist das für eine Doppelmoral“. Der Konflikt mit der Familie eskalierte weiter. Sarah Harrison, die derzeit schwanger ist, und ihr Mann Dominc riefen zu einer Gegenaktion „Gegen Hass und Hetze“ im Netz auf, in der zahlreiche weitere Instagram-Stars zu einem verbalen Abrüsten in diesen Zeiten warben, ohne auch nur einmal den Namen Pocher in den Mund zu nehmen.

Bei „Stern TV“ gab Pocher zu, dass sein Instagram-Bashing eine nicht erwartete Dimension eingenommen habe. „Ich habe es als eine Art „TV Total“ des Internets gesehen und wollte witzige Videos zeigen. Es gibt jetzt Leute, die es verstanden haben, die sich über mich lustig machen oder mir auf die Fresse hauen wollen. Viele nehmen meine Kritik auf.“ Einige hätten seine Kritik nicht verstanden und geben nun Rabattcodes mit seinem Namen heraus.

Mittendrin im dem Konflikt: Pochers Ehefrau Amira. „Es hieß immer ‚Ihr betreibt Hetze‘ und ‚Ihr mobbt“, sagte sie Moderator Steffen Hallaschka. Dabei seien es die Videos ihres Mannes gewesen und nicht ihr eigenes Werk. Aber Amira Pocher sorgte auch für Frieden. Als der Konflikt mit der Instagram-Familie Harrison (Sarah und Dominic haben gemeinsam mehr als 3,5 Millionen Follower) weiter ging. Amira: „Da habe ich ihm ins Gewissen geredet. Mich hatte der Mann angerufen und gesagt, dass Sarah es nicht verkraftet, sie ist ja schwanger.“ Sie habe Dominic geantwortet: „Ich kann nicht kontrollieren, was Oliver postet. Aber er hat auf mich gehört und das Video runtergenommen.“

Pocher wollte mit seinen Aktionen auf die Tatsache aufmerksam machen, dass es vielleicht nicht die allerbeste Zeit sei, um auf Instagram für Beauty-Produkte zu werben, sagte er am Mittwochabend. „Es gibt eine sensiblere Zeit, da kann man den ein oder anderen Gutschein sparen, wenn man vorher sagt: Bleibt zuhause, aber vorher war ich im Nagelstudio und bin durch vier Länder gefahren.“ Aber: Die Pochers nutzten ihre Quarantäne auch, um auf noch Wichtigeres aufmerksam zu machen: Pädophilie in den Sozialen Netzwerken. Bei einigen Profilen habe das Ehepaar die Polizei und Instagram einschaltet. Einige wurden bereits gelöscht.

(mja)