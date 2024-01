In Gummistiefeln unterwegs Scholz besucht Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt

Sangerhausen · Zuerst hatte sich der Bundeskanzler per Hubschrauberflug einen Überblick über das Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt verschafft. Dann zog er die Gummistiefel an und machte sich in Sangerhausen ein Bild von der Lage.

04.01.2024 , 13:31 Uhr

7 Bilder Kanzler in Gummistiefeln – Olaf Scholz im Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt 7 Bilder Foto: dpa/Jan Woitas

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Donnerstag im Hochwassergebiet im Süden Sachsen-Anhalts eingetroffen. Gemeinsam mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) machte er sich in Oberröblingen, einem Stadtteil von Sangerhausen, ein Bild von der Lage. Zuvor hatte sich Scholz, diesmal in Gummistiefeln unterwegs, vom Hubschrauber aus einen Überblick verschafft. 11 Bilder Hochwasserlage in Deutschland spitzt sich wieder zu 11 Bilder Foto: dpa/Stefan Weber Von einigen Menschen wurde Scholz unfreundlich empfangen. „Verbrecher“, „Ihre Politik basiert auf Lügen“ und „Geh gleich wieder zurück“, war am Donnerstag aus einer rund zehnköpfigen Gruppe zu hören. Es ist der zweite Vor-Ort-Besuch von Scholz in der aktuellen Hochwasserlage. An Silvester hatte er sich im niedersächsischen Verden an der Aller über die dortige Situation informiert. Hochwasser in Deutschland – welche Regionen besonders betroffen sind Überschwemmungen Hochwasser in Deutschland – welche Regionen besonders betroffen sind Der Landrat von Mansfeld-Südharz, André Schröder, rechnet im Hochwassergebiet auch in den nächsten Tagen mit einer angespannten Lage. „Wir rechnen mit mindestens zehn Tagen“, sagte Schröder. Das hänge von der weiteren Entwicklung des Wetters ab, so Schröder. Aber auch wenn Kälte und Frost in den nächsten Tagen kämen, müsse die Talsperre weiter Wasser abgeben und Deiche kontrolliert werden. „Wir brauchen noch ein bisschen Durchhaltevermögen“, betonte Schröder. Derzeit seien bereits rund 500 Einsatzkräfte vor Ort, rund 100 Spezialisten des Technischen Hilfswerks (THW) sowie zahlreiche freiwillige Helfer. „Die Region rückt zusammen“, so Schröder. Die Lage sei angespannt, aber stabil. Scholz, Lemke und Haseloff begutachteten am Vormittag den Deich an der Helmebrücke. Die Helme, die durch Sachsen-Anhalt und Thüringen fließt, entwässert den südlichen Teil des Unterharzes. Hier geht es zur Bilderstrecke: Kanzler in Gummistiefeln – Olaf Scholz im Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt

(zim/dpa)