Verliebt auf dem Oktoberfest : Patient macht Wiesn-Sanitäterin einen Heiratsantrag

München: Berittene Polizisten stehen nach dem Einzug der Wiesnwirte zum Oktoberfest vor dem Eingang. Foto: dpa/Angelika Warmuth

München Er suchte medizinische Hilfe – und fand die Liebe: Ein Oktoberfest-Besucher aus Österreich hat sich am Wochenende auf den ersten Blick so sehr in eine Wiesn-Sanitäterin verliebt, dass er ihr direkt im Sanitätscontainer einen Heiratsantrag machte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte der Wiesn-Sanitätsdienst am Montag in München mit. „Nach einer sanften Fahrt (dank Vollgummireifen) mit einer unserer Fahrtragen war es um den Anfang 30-jährigen Österreicher geschehen“, hieß es in der Mitteilung. „Hals über Kopf verliebte sich der junge Wiesn-Besucher in seine Helferin in der Not.“ Der Mann war leicht angetrunken gestürzt und hatte sich am Bein verletzt.

Foto: dpa/Sven Hoppe 25 Bilder Das Oktoberfest 2019 ist eröffnet.

Das Angebot für einen romantischen Spaziergang über das Oktoberfest habe die 27 Jahre alte Frau zwar nicht annehmen können, teilten die Helfer von der Aicher-Ambulanz mit. Schließlich sei sie im Dienst gewesen. Das Ende der Liebesgeschichte bedeutet das aber nicht unbedingt, denn die Sanitäterin sei „wohl auch nicht abgeneigt“ gewesen. Daher folge „die Fortsetzung (vielleicht) in Kürze“. Die beiden hätten sich zumindest schon verabredet. Für die 27-Jährige war es nach Angaben einer Sprecherin der erste Heiratsantrag.

Foto: dpa/Felix Hörhager 23 Bilder So feiern die Promis auf dem Oktoberfest.

Nach Angaben des Sanitätsdienstes wurden am ersten Wiesn-Sonntag 514 Patienten versorgt. 68 davon waren den Angaben zufolge so betrunken, dass sie behandelt werden mussten. Am Infopoint der Sanitäter wurde rund 150 Oktoberfest-Besuchern geholfen, vielen davon mit Blasenpflastern.

(anst/dpa)