Rundgang vor Wiesnstart 2023 Bier auf Oktoberfest rund 6,1 Prozent teurer als im Vorjahr

Manfred Schauer vom Traditions-Varieté „Schichtl“, der dieses Jahr zum 15.000 Mal die „Enthauptung einer lebenden Person auf offener, hell erleuchteter Bühne mittels Guillotine“ zelebrieren will, begrüßte den Münchner OB als „Oberdietermeisterbürger“ – und hob als Gemeinsamkeit seiner Arbeit mit der Politik hervor, dass er seinen Job von Anfang an gemacht habe, ohne etwas davon zu verstehen. Angesichts der Debatte um mehr vegetarisches und veganes Essen sowie Öko-Lebensmittel auf der Wiesn riet Schauer den Gästen: „Denkt an Eure Ernährung: Esst, was Euch schmeckt!“