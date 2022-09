O’zapft is! : Münchner Oktoberfest nach zwei Jahren Corona-Pause eröffnet

München Das Münchner Oktoberfest ist eröffnet. Nach zwei coronabedingt abgesagten Wiesn zapfte Oberbürgermeister Dieter Reiter am Samstag das erste Fass Bier an. Wie viele Schläge er brauchte.

Das Münchner Oktoberfest ist eröffnet. Nach zwei coronabedingt abgesagten Wiesn zapfte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Samstag im Schottenhammel-Festzelt mit drei Schlägen das erste Bierfass an. „O'zapft is! Auf eine friedliche Wiesn!“ rief Reiter und reichte die erste Maß Bier an Ministerpräsident Markus Söder (CSU). In den vergangenen Jahren waren es stets zwei Schläge. Wie schon früher hatte Reiter vorher extra ein Mal mit einem Brauer trainiert.