Oktoberfest 2022 : Diese Promis kommen zur Wiesn in München

Diese Promis kommen zur Wiesn in München

München Nach zwei Jahren Pause aufgrund der Corona-Pandemie findet in diesem Jahr wieder das Oktoberfest in München statt. Neben Besuchern aus aller Welt, findet sich dort auch wieder die deutsche Prominenz aus Internet, Fernsehen, Politik und Sport ein.

Der Regen strömt, das Bier auch: Nach zwei Jahren Corona-Entzug hat das Oktoberfest begonnen. Prompt braucht der Oberbürgermeister beim Anstich einen Schlag mehr. Die Bierfreunde stürmen - Corona hin oder her - die Zelte.

O’zapft is!

Bei nasskaltem Wetter und mit weniger Gästen als bei der letzten Wiesn findet in München wieder das größte Volksfest der Welt statt. Rund 700.000 Besucher kamen nach Schätzung der Festleitung am ersten Wochenende auf das Fest. 2019 hatte die Besucherzahl bei rund einer Million gelegen. Dass diesmal weniger los war als vor der Pandemie, bemerkte auch Komiker Oliver Pocher. „Grundsätzlich ist es ein bisschen ruhiger. Der ein oder andere - auch wegen Reisen - hat es sich nochmal überlegt, hierher zu kommen“, stellte der Comedian, der mit seiner Frau Amira beim „Almauftrieb“ im Käfer-Festzelt anwesend war, fest. Ein wesentlicher Grund für den verhaltenen Besuch vor allem am Sonntag dürfte das Wetter gewesen sein. Aber nicht nur Pocher und seiner Amira waren die widrigen Wetterumstände dann doch herzlich egal.