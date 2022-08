Verpflegung auf dem Oktoberfest

Dass auf dem Oktoberfest getrunken wird, weiß so ziemlich jeder. Doch auch gut essen kann man dort. Sowohl in den Zelten, als auch auf der Kirmes, die das Event umrahmt. Das Tolle an der traditionellen Biergarten-Kultur: Wer sich Essen am Stand gekauft hat, darf es mit in den Biergarten nehmen. Das ist so Tradition und gilt auch für die Biergärten in und um München. Lediglich Getränke müssen in den Biergärten gekauft werden.