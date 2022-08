„O‘zapft is!“ : Alles, was Besucher über das Oktoberfest 2022 wissen müssen

München Nach zwei Jahren Corona-Pause findet das Oktoberfest in München 2022 endlich wieder statt. Alles, was Sie zu dem Event wissen müssen.

Ende September eines jeden Jahres versammeln sich Menschen aus aller Welt auf der Münchner Theresienwiese. Aus Australien, Japan oder Kanada reisen die Besucher an, um all das zu tun, was international als treudeutsch gilt und in Wahrheit typisch bayerisch ist. Bis auf das Bier und die Schlager vielleicht.