Corona-Pandemie : Oktoberfest fällt auch in diesem Jahr aus

Oktoberfest fällt auch in diesem Jahr aus

München Vermutet wurde es schon seit Wochen, jetzt ist klar: Das Oktoberfest in München findet wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht statt. Der wirtschaftliche Schaden beläuft sich auf mehr als eine Milliarde Euro.

Das Münchner Oktoberfest wird das zweite Jahr in Folge wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Als "das globalste Fest überhaupt" sei die Wiesn erneut nicht machbar, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag nach einem Gespräch mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Auch die weiteren großen Volksfeste in Bayern sollten nicht stattfinden. Dies werde den Kommunen empfohlen.