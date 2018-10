Oktoberfest 2018: Veranstalter und Polizei ziehen positive Bilanz

München Mit 6,3 Millionen Gästen verbuchte das größte Volksfest der Welt etwa 100.000 mehr Besucher als 2017, wie die Stadt München in ihrer Abschlussbilanz mitteilte. Auch die Polizei zog ein positives Fazit - wenn auch mit Schattenseiten.

Einen gravierenden Vorfall mussten die Beamten jedoch ebenfalls verbuchen: Ende September starb ein 58-jähriger Besucher in Folge einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Bierzelt. Ein Tatverdächtiger wurde am Folgetag festgenommen.

Insgesamt zeigten sich auch Festleitung, Schausteller und Wirte mit dem Oktoberfest sehr zufrieden. Die Wiesnwirte verzeichneten ein Plus von zehn Prozent in der Küche. Steigende Nachfrage gab es vor allem bei Traditionsgerichten wie Enten, Haxn, Schweinebraten und Käsespätzle. Die Oktoberfest-Gäste tranken nach Aussage der Brauereien zudem insgesamt 7,5 Millionen Maß Bier und damit so viel wie im vergangenen Jahr. Alkoholfreie Getränke hatten ein Plus von zehn Prozent.