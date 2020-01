Frauen sollen Kleinkinder eingesperrt und zum Essen gezwungen haben : Drei Erzieherinnen wegen Misshandlungen angeklagt

Offenburg Drei ehemalige Erzieherinnen einer Oldenburger Kita müssen sich vor Gericht verantworten. Ihnen werden Misshandlung Schutzbefohlener und Freiheitsberaubung vorgeworfen.

Wegen der Misshandlung von Kitakindern in Offenburg in Baden-Württemberg hat die Staatsanwaltschaft drei Erzieherinnen angeklagt. Die Frauen sollen zwischen 2017 und 2019 die ihnen anvertrauten Kleinkinder wiederholt heftig drangsaliert haben, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Demnach sollen sie diesen ausgespucktes Essen wieder in den Mund geschoben haben. Zudem sperrten sie Kinder in Reisebetten ein, die sie mit einer Matratze abdeckten.