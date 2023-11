Schüsse auf Mitschüler Offenburger Ermittler wollen Details über tödlichen Angriff bekanntgeben

Die Attacke soll sich in der 9. Klasse des Tatverdächtigen abgespielt haben. Der Jugendliche soll in sein Klassenzimmer gekommen sein und seinem Mitschüler mit einer Handfeuerwaffe unvermittelt in den Kopf geschossen haben. Das 15 Jahre alte Opfer wurde von insgesamt zwei Schüssen getroffen, hatten die Ermittler mitgeteilt.