Tatverdächtiger in Untersuchungshaft Verdächtiger von Offenburg kam wohl zu Hause an Todeswaffe

Notfallseelsorger verschiedener Hilfsorganisationen waren schon nach der Tat umgehend an Ort und Stelle. Sie betreuten die Kinder, deren Eltern und Lehrkräfte in einer nahe gelegenen Sporthalle. „Es ist mir unbegreiflich, auf welche Weise heute ein junges Menschenleben beendet worden ist“, sagte Schuldezernent Hans-Peter Kopp. „Von Seiten der Stadt bieten wir jede Hilfe an, die uns möglich ist, um den betroffenen Eltern, ihren Kindern, Lehr- und Erziehungskräften sowie den Psychologen der Polizei und Notfallseelsorgern der Hilfsorganisationen in den kommenden Tagen zur Seite zu stehen.“