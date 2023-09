Stiftung „Off Road Kids“ Immer mehr Kinder, die auf der Straße leben

„Die Straßenkinderszenen sind leider aus Deutschland nicht verschwunden“, so Seidel. Gerade große Städte wie Berlin oder Köln hätten zur Zeit einen großen Zulauf: „Das ist wie ein Magnetismus.“ Anders als noch vor 20 Jahren gebe es aber etwa in Berlin keine Möglichkeit, etwa in besetzten Häusern unterzukommen. Eher spielten sich die Treffen auf offenen Plätzen ab, so Seidel.