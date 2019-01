In Österreich: Zwei deutsche Skifahrer bei Lawinenabgängen getötet

Voralberg Schon wieder sind in Österreich Skifahrer abseits der gesicherten Pisten ums Leben gekommen. Zwei deutsche Touristen konnten nach einem Lawinenabgang nicht mehr gerettet werden.

Im nahegelegenen Schoppernau kam ein 26-jähriger Deutscher ums Leben. Er war nach Polizeiangaben ebenfalls abseits der Piste unterwegs. Seine Begleiterin alarmierte die Rettungskräfte, denen es aber nicht gelang, den Mann zu reanimieren. In Vorarlberg galt am Sonntag die zweithöchste Lawinenwarnstufe.

Auch im Berchtesgadener Land am Teisenberg starb am Wochenende eine junge Frau in den Schneemassen. Im oberbayerischen Wackersberg wurde ein 44 Jahre alter Skitourengänger am Blomberg von herabfallenden Ästen eines Baums erschlagen.

In Obertauern konnte am Sonntagnachmittag ein Konvoi von Urlaubern das eingeschneite Skigebiet verlassen. Alle Urlauber die abreisen wollten, konnten das tun, sagte der Bürgermeister von Untertauern, Johann Habersatter, der dpa. Gleichzeitig seien neue Gäste angereist. Auch wenn die Straße über Nacht wieder gesperrt werde, seien keine Touristen mehr eingeschlossen. Das Gebiet Obertauern, das aus zwei Gemeinden besteht (Tweng und Untertauern), hat rund 9000 Gästebetten.

In Deutschland können sich derweil einige Schulkinder freuen, weil sich bei ihnen die Weihnachtsferien verlängern. In mehreren Landkreisen Südbayerns, darunter in Miesbach, Bad-Tölz-Wolfratshausen und Traunstein sowie im Oberallgäu und im Ostallgaäu, fällt am Montag an vielen Schulen der Unterricht aus.