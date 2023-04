Im freien Gelände 68-Jähriger aus Thüringen in Skigebiet in Österreich tödlich verunglückt

Ein 68-jähriger Mann aus Thüringen ist in einem Skigebiet in Österreich tödlich verunglückt. Der Mann war am Sonntag mit zwei weiteren Skifahrern in einem freien Skigelände in Damüls unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach hat es sich bei dem Trio um gut ausgerüstete Variantenfahrer gehandelt, also Menschen, die im Fahren abseits der markierten Pisten erprobt sind.