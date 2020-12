Tod durch Faulgas? : Spaziergänger finden lebloses Paar an Tümpel-Ufer

Ölbronn-Dürrn Ein Mann und eine Frau sind an einem Tümpel in Baden-Württemberg leblos aufgefunden worden und ums Leben gekommen. Möglicherweise könnte plötzlich freigesetztes Faulgas den Tod des Ehepaares verursacht haben.

Das teilte die Polizei am Montag mit. Das Paar war am Samstag von Spaziergängern im Wald bei Ölbronn-Dürrn entdeckt worden - auf dem Boden liegend und ohne sichtbare Verletzungen. Der Mann starb noch am gleichen Tag im Krankenhaus. Seine Frau starb einen Tag später, wie die Polizei am Montag mitteilte.