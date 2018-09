OECD-Bildungsstudie: Ärmere Kinder in Deutschland weiter im Nachteil

Berlin Eine neue OECD-Studie zeigt, dass Deutschland zuletzt in der Bildung deutlich aufgeholt hat. Kindern aus ärmeren Verhältnissen wird ein Aufstieg allerdings häufig erschwert.

Deutschland hat in den vergangenen Jahren in der Bildung in einigen Bereichen deutlich aufgeholt. Doch für Kinder aus ärmeren Familien und Einwandererkinder ist ein Aufstieg durch Bildung immer noch schwierig. Das zeigt eine neue Studie, die die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Dienstag in Berlin präsentierte.