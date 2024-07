Ungewöhnlicher Aufenthaltsort Seehund tummelt sich in der Oder bei Schwedt

Der Aufenthaltsort sei „sehr ungewöhnlich“, so die Sprecherin. „Deswegen sind wir auch sehr an der Sichtung interessiert.“ Seehunde gingen mitunter zwar gern ins Süßwasser, allerdings sei das in den hiesigen Breitengraden selten gesichtet worden, führte die Sprecherin aus. Der Wechsel der Wasserart mache den Seehunden aber per se keine großen Probleme. Auch Nahrung sei vorhanden.