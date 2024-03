Regelung verhältnismäßig Oberverwaltungsgericht Berlin weist Beschwerden gegen Masern-Impfpflicht zurück

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat in mehreren Eilverfahren Beschwerden von Eltern schulpflichtiger Kinder gegen die Masern-Impfpflicht zurückgewiesen. Ebenso wie die Vorinstanz entschied das Gericht in seinem am Freitag veröffentlichen Beschluss, dass Gesundheitsämter für den Schulbesuch den Nachweis einer Impfung oder Immunität gegen Masern fordern dürfen, sofern keine Kontraindikation besteht. Für den Fall, dass der Nachweis nicht vorgelegt wird, kann demnach auch ein Zwangsgeld angedroht werden (AZ OVG 1 S 80/23)