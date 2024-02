28-Jähriger ergreift die Flucht Mann sticht Partnerin mit Fleischgabel in den Rücken

Bei einem Beziehungsstreit in der Oberpfalz hat ein Mann seine Lebensgefährtin mit einer Fleischgabel schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war es zwischen dem 28-Jährigen und der 26-Jährigen am Sonntagabend in einer Regensburger Tankstelle zu einer Auseinandersetzung gekommen. Nachdem der Mann seiner Lebensgefährtin dort in den Rücken gestochen hatte, habe er die Flucht ergriffen. Nach einer Suche unter anderem mit Hubschrauber nahm die Polizei den Verdächtigen fest.