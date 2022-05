Oberhaching in Bayern​: Kind findet fast 15.000 Euro - und verprasst sie mit Freunden ​

Oberhaching in Bayern

Oberhaching Es war der Fund seines Lebens - bis irgendwann doch die Eltern skeptisch wurden: 14.900 Euro in bar hat ein 13-Jähriger in der Nähe von München gefunden. Statt es abzugeben, ging er mit seinen Freunden zunächst auf Shoppingtour.

Ein 13-Jähriger hatte zunächst Anfang Mai in Oberhaching bei München eine herrenlose Aktentasche an einem Bahnsteig und darin ein Kuvert mit dem Geld entdeckt, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Doch statt dies zu melden, behielt der Junge das Kuvert und erzählte Schulfreunden davon. Gemeinsam hätten sie dann mit dem Geld unter anderem Schmuck, Kleidung, Essen und einen E-Roller gekauft.