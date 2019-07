Angriff auf SPD-Politiker : Oberbürgermeister von Hockenheim von Unbekanntem niedergeschlagen

Ludwigshafen Ein Unbekannter hat Hockenheims SPD-Oberbürgermeister Dieter Gummer angegriffen. Der Politiker, der in Kürze aus dem Amt ausscheidet, erlitt eine Kopfverletzung und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der Oberbürgermeister von Hockenheim, Dieter Gummer (SPD), ist von einem Unbekannten niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Der Täter griff den 67-jährigen Kommunalpolitiker am Montagabend vor dessen Privathaus im rheinland-pfälzischen Böhl-Iggelheim an, wie die Polizei in Ludwigshafen am Dienstag mitteilte. Der Mann schlug Gummer demnach im Hof des Gebäudes unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Das Motiv war zunächst unklar.