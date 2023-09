Migration in Oberbayern Mindestens elf Menschen in Auto mit nur fünf Sitzen eingeschleust

In einem Auto mit nur fünf Sitzplätzen soll ein 18-Jähriger ohne Führerschein mindestens elf Menschen in den bayerischen Landkreis Rosenheim eingeschleust haben. Nach Angaben der Insassen soll nahe der ungarischen Grenze sogar noch eine vierköpfige Familie in dem Auto gesessen haben, wie die Bundespolizei am Montag berichtete. Diese soll der Tatverdächtige nach einem Streit über die Platzsituation am Samstag alleine weggefahren haben. Der Verbleib der Familie sei unklar. Die restlichen elf Menschen mussten in einem Wald warten und wurden später wieder mitgenommen, wie es weiter hieß. Die eingeschleusten Menschen sind nach eigenen Angaben türkische und syrische Staatsbürger.