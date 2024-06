Vor Autokauf in Bayern Ehrlicher Finder gibt Handtasche mit 26.000 Euro ab

Ein 20-Jähriger hat bei einem Toiletten-Kurzstopp an einer Autobahn-Raststätte in Oberbayern seine Handtasche mit 26.000 Euro liegen lassen. Er hatte Glück, weil zwei andere Männer ehrlich waren: Ein unbekannter Finder gab sie an der Rastanlage Vaterstetten-Ost an der A99 einem Arbeiter, teilte die Polizei mit. Dieser verständigte wegen des großen Stapels von Geldscheinen in der Tasche die Polizei. „Auch die Beamten staunten nicht schlecht über die aufgefundene Summe“, hieß es.