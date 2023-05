Einwohner zur Vorsicht aufgerufen Braunbär im bayerischen Landkreis Oberallgäu fotografiert

In den vergangenen Wochen waren bereits an anderen Orten in Bayern Bären gesichtet worden: Am 8. Mai war ein Bär im südwestlichen Teil des Landkreises Traunstein Oberbayern von einer Wildtierkamera gefilmt worden. Im April hatte ein Bär im angrenzenden Landkreis Rosenheim mehrere Schafe getötet. Zuvor waren Pfotenabdrücke eines Bären im Schnee entdeckt worden. Den davor letzten bestätigten Hinweis auf einen Braunbären in Bayern hatte es dem LfU zufolge im vergangenen Sommer gegeben.