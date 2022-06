Streitgespräch unter Frauen : Hilft uns „oben ohne“ wirklich weiter?

Die „Oben-ohne-Regelung“ in Schwimmbädern, die viele Städte nun beschlossen haben, polarisiert. Doch wie verhalten sich Frauen dazu? Foto: Christoph Reichwein (crei)

Meinung Düsseldorf In Göttingen und Siegen ist "Oben-ohne-Baden“ im Schwimmbad jetzt auch für Frauen erlaubt, weitere Städte wollen nachziehen. Das Thema polarisiert ungemein. Doch was halten Frauen selbst eigentlich von der Debatte? Zwei Redakteurinnen im Gespräch.

Von Tossia Corman und Hanna Fecht

TOSSIA: „Frauen dürfen oben ohne ins Freibad - 46 Prozent der dazu befragten Männer finden das gut. Warum? Um noch ungestörter gucken und kommentieren zu können?“

HANNA: „In der Tat schwer zu glauben, dass das Motiv dieser Männer frauenfreundlich ist. Aber bist du es nicht auch leid, dir darüber Gedanken zu machen?“

TOSSIA: „Leid sein ist gar kein Ausdruck. Ich wünsche mir, dass Frauen und alle, die sich als solche identifizieren, frei und unbeschwert oben ohne schwimmen und sein können. Aber ich fürchte, dass das nicht ohne Probleme von statten geht. Denkst du nicht auch?“

HANNA: „Sicherlich wird es Probleme geben, die gibt es ja bereits ohne Oben-ohne. Der Schritt bleibt dennoch richtig, denn das Problem sind weder wir, noch unsere Körper.“

TOSSIA: „Ich stimme dir zu - die Frage, die sich mir stellt, ist allerdings die, ob sich durch einen solchen Schritt nicht noch mehr (wahrscheinlich vorrangig) Männer dazu berufen fühlen, ihre Meinung über diesen auch kundzutun. Und ich denke, wir beide können uns gut vorstellen, wie das dann aussieht. Ich persönlich würde mir ehrlich gesagt überlegen, wie viel Lust ich habe, mich dem auszusetzen.“

HANNA: „Ich habe auch keine Lust auf Gutachter, aber dann müssen wir halt die Belästigenden umerziehen, nicht die Belästigten.“

TOSSIA: „Ja, ich habe allerdings Bedenken, dass der Großteil einfach nicht so weit ist. Sei es aus Unwissen, aus Sturheit, einfach, weil das Patriachat noch immer vorgibt, wie es zu laufen hat - ich sehe die Sicherheit der Frauen aufs Spiel gesetzt, mit Ansage. Das ist bitter, aber die Realität, wie wir sie fast jeden Tag selber oder durch andere erleben.“

HANNA: „Ich verstehe deinen Punkt, purer Idealismus hilft uns Frauen nicht. Aber blanker Realismus genauso wenig, dann würden wir vermutlich bis heute in Röcken stecken, die mindestens bis über die Knie reichen. Aber ich sehe die Prävention vor sexuellen Übergriffen oder Belästigung einfach nicht mehr bei den Frauen selbst. Orte, an denen sexuelle Belästigung bekanntermaßen stattfindet, Freibäder sind ein gutes Beispiel, sollten darüber nachdenken, ihr Personal aufzustocken. Es ist nicht die Frage, ob wir Frauen speziellen Schutz brauchen, sondern vielmehr wer verantwortlich ist.“

TOSSIA: „Ich gebe dir Recht. Und es wäre wunderbar, wenn sich der Idealismus in diesem Fall als größerer Träger durchsetzt als der Realismus. Und auch denke ich, dass es ohne Kampf und Unbequemlichkeiten keinen Progress geben kann. Denke ich aber an den Alltag, an die tatsächlich erlebten Situationen, die ich mit mir trage und auch beinahe jede Frau, mit der ich mich austausche, bleibe ich (leider) dabei, dass es zumindest ein sehr hügeliger Weg ist, den wir da einschlagen (und einschlagen müssen). Die Idee, dass auch hier die Verantwortung bei uns liegt, macht mich wütend, ‚die Klügere gibt nach’ klingt hier irgendwie in meinem Ohr. Und wir sollten uns bewusstmachen, dass es allen Frauen wahrscheinlich so geht, jedweden Alters.“

HANNA: „Die Konsequenzen bleiben wie bei allen Änderungen abzuwarten. Mit Bedacht daran zu gehen und wachsam zu bleiben, finde ich aber wichtig. Wir müssen auch im Auge behalten, dass sich aus der Freiheit "Oben-ohne" kein sozialer Druck für "Oben-ohne" ergibt. Wer nicht mag, muss nicht. Wer will, sollte aber dürfen.“

TOSSIA: „Da stimme ich zu! Vor allem deinen Gedanken, dass aus der Freiheit kein Druck entstehen sollte, finde ich sehr wichtig und richtig - auch unter einem anderen Aspekt: Nicht nur die Seite der Angreifbarkeit des weiblichen Körpers durch Männer, sondern auch das allgemein als ‚schön‘ und ‚normal‘ geltende Körperideal kann es Frauen schwer machen, sich völlig befreit (pun intended) zu zeigen.“

HANNA: „Das ist ein guter Punkt. Und exemplarisch dafür, wie vielfältig Druck auf Frauen ausgeübt wird. Mal ein gewagter Gedanke: Könnte Oben-Ohne in Freibädern womöglich sogar ein normaleres Verhältnis zum Körper kultivieren?“

TOSSIA: „Das ist eine sehr gute Frage! Und ich denke, hoffnungsvoll und zuversichtlich - ja! Durch die Sichtbarkeit aller Unterschiede, die es nun mal gibt, und einen offenen Umgang damit habe ich durchaus die Hoffnung, dass es zumindest in diesem Feld ein großer Zugewinn sein kann, Nacktheit in einem öffentlicheren Kontext zu etablieren. Was denkst du?“

HANNA: „So bekommt unsere Gesellschaft immerhin einen anderen Maßstab vorgesetzt, der sich nicht an Models oder Pornostars orientiert. Und wir können "Nackt sein" und "Sex" wieder gesünder von einander trennen lernen. Nur weil Sex nicht ohne nackt sein geht, muss es ja nicht andersrum auch so sein.“

TOSSIA: „Da gebe ich dir vollkommen recht! Und es wäre eine große Errungenschaft in Sachen Gleichberechtigung und Entsexualisierung des weiblich gelesenen Körpers, wenn dies auch auf das "Oben-Ohne"-Schwimmen im Freibad übertragbar wäre, nicht? Bleibt noch immer die Frage, wie es geschafft werden kann, dies organisch zu etablieren - du sprachst vorhin von aufgestocktem Personal in den Bädern - um die Sicherheit der Frauen so durch Präsenz in großer Breite zu gewährleisten?“

HANNA: „Ja, das wäre eine Idee, um Frauen zu unterstützen. Und Opfer-Täter-Rollen richtig zu sortieren. In progressiven Unternehmen werden Antidiskriminierungsbeauftragte speziell im Kontext sexueller Belästigung eingestellt. Solche Instanzen und Anlaufstellen sollte es auch in Freibädern geben. Ein Bademeister alleine kann das nicht stemmen, aber wenn die Freibäder Sicherheitspersonal speziell zum Schutze weiblicher Gäste einstellen würden, wäre das für mich die folgerichtige Konsequenz. Was meinst du?“

TOSSIA: „Ich denke auch, dass dies eine Möglichkeit sein kann, zumindest aufzufangen, was im worst case passieren kann. Und vielleicht auch, zu zeigen, dass eine Sensibilisierung da ist, dass das Thema wahr- und ernstgenommen wird, dass es einen Raum gibt, in dem sich damit befasst wird.“

HANNA: „Genau! Prävention darf nicht länger auf den Schultern der Frauen lasten.“

TOSSIA: „Da stimme ich dir zu! Vielleicht ist der Oben-Ohne-Beschluss ja tatsächlich ein richtiger, um diesen Punkt noch weiter zu manifestieren. Ich wünsche es!“