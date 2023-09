„Das sieht hier aus wie auf einem Schlachtfeld“ Tornado zieht über die Eifel – mehrere Häuser abgedeckt

Durch die Region war ein heftiges Gewitter mit Windböen gezogen. Die Feuerwehr teilte mit, in Nusbaum seien etwa 15 Dächer durch einen kräftigen Sturm abgedeckt worden. „Wir haben die Baufachberatung des THW angefordert, um abzuklären, ob die betroffenen Menschen aus den Häusern rausmüssen“, so Hammes laut „Trierer Volksfreund“. Einige Straßen in der Region seien wegen umgefallener Bäume gesperrt. Dachdecker sicherten den Angaben zufolge noch am Abend die beschädigten Dächer.