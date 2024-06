Nahe Stuttgart Mann fährt in Fußgängergruppe - Zwei Frauen sterben

Sie hatten auf das grüne Zeichen gewartet, als das Unglück geschah: Nach dem Tod von zwei Frauen an einer Fußgängerampel ermittelt die Polizei unter Hochdruck nach der Unfallursache. Es sei bislang nicht abschließend geklärt, wie es zu dem Unfall in Nürtingen in der Nähe von Stuttgart kommen konnte, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ein 16 Jahre alter Jugendlicher liegt seit Sonntagabend schwer verletzt im Krankenhaus. Am Montagmorgen gab es zunächst keine Informationen, wie es dem 16-Jährigen geht.