Auf Gleise geschubst? : Zwei Jugendliche nach Streit von S-Bahn überrollt - Tatverdächtiger festgenommen

An der Nürnberger S-Bahnstation Frankenstadion ereignete sich das Drama. Foto: dpa/Daniel Karmann

Nürnberg Bei einem Streit in Nürnberg sind zwei Männer von einer S-Bahn überfahren und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, gerieten am S-Bahnhof Frankenstadion in der Nacht zum Samstag mehrere Leute aneinander.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach dem Tod von zwei Jugendlichen an einem S-Bahnhof in Nürnberg hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der Jugendliche stehe im Verdacht, bei einem Streit in der Nacht zum Samstag Menschen aufs Gleis gestoßen zu haben, sagte ein Polizeisprecher. Drei Jugendliche waren kurz nach Mitternacht auf das Gleis gefallen, zwei von ihnen wurden von einer einfahrenden S-Bahn überrollt und dabei tödlich verletzt. Der dritte Jugendliche konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Mordkommission habe hierzu Ermittlungen aufgenommen. Der unter Verdacht stehende Schubser war zunächst allerdings noch nicht festgenommen worden.

(mja/dpa)