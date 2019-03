Heldentat in Nürnberg: Neunjähriger rettet kleine Schwester aus brennendem Auto

Heldentat in Nürnberg

Nürnberg Als die Mutter kurz das Auto verlässt, entwickelt sich plötzlich starker Rauch. Ein Junge reagiert geistesgegenwärtig und rettet sich und seine zweijährige Schwester gerade noch aus dem Fahrzeug, bevor es völlig ausbrennt.

Ein neunjähriger Junge hat in Nürnberg seine zweijährige Schwester aus einem brennenden Auto gerettet. Die Geschwister hatten am Dienstagmorgen zunächst alleine im Auto auf ihre Mutter gewartet, die ihr drittes Kind in einem Kindergarten abgab.