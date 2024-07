Nürnberg Nachbarn mit Traktor angegriffen – Haftstrafe für Landwirt

Der Tat war nach Angaben des Gerichts ein langjähriger Streit vorangegangen. Wegen eines „absolut nichtigen Anlasses“ sei der Konflikt im vergangenen August eskaliert, so das Gericht. Der damals 43-Jährige hatte an dem Tag Tierfutter aus seinem Transporter in Parsberg geladen und dabei die Straße vor seinem Stall blockiert - und damit auch dem Nachbarn im Traktor den Weg.