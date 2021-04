29-Jährige festgenommen : Mutter in Nürnberg soll Fünfjährige aus Fenster gestoßen haben

Nürnberg Ein fünfjähriges Kind ist in Nürnberg bei einem Sturz aus dem zweiten Stock schwer verletzt worden. Zeugen hatten das Kind aufgefunden und die Polizei gerufen. Die Mutter soll schreiend am Fenster gestanden haben.

Zeugen hatten das schwer verletzte Kind am Montagmorgen im Hinterhof gefunden und die Polizei gerufen. Die Mutter soll schreiend am Fenster im zweiten Stock gestanden haben. Sie befand sich den Ermittlern zufolge in einer psychischen Ausnahmesituation und kam in ärztliche Behandlung.